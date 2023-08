Gmg Lisbona: Deutsche Pilgerzentrum, aperte le porte ai pellegrini, ma diminuiscono i giovani tedeschi partecipanti per i costi del viaggio e conseguenze Covid

Primo giorno di attività al Deutsche Pilgerzentrum presso il Goethe Institut di Lisbona: il centro dei pellegrini non è lontano dal “Parque Eduardo VII”, dove sono in programma alcuni dei principali eventi della Giornata mondiale della gioventù, compresa la funzione di apertura di ieri sera, con la messa presieduta dal patriarca di Lisbona, il card. Manuel Clemente. Ecco perché molti gruppi si fermano per ricaricare le batterie del cellulare o ricaricare le proprie riserve di energia con un pisolino nel giardino ombreggiato. Raramente ci sono opportunità di riposo e relax in occasione di eventi come la Giornata mondiale della gioventù. I responsabili del centro di pellegrinaggio sperano quindi ancora in molti visitatori e tengono sempre d’occhio i numeri: a tutti coloro che entrano nel centro di pellegrinaggio viene chiesto di accedere utilizzando un codice Qr. Ogni processo di registrazione porta un aumento delle statistiche. Saranno 8.300 i giovani tedeschi: ce n’erano il doppio nei precedenti grandi eventi sul suolo europei, nel 2016 a Cracovia e nel 2011 a Madrid. Alla domanda sui motivi dei numeri relativamente bassi, la Conferenza episcopale tedesca ha indicato prima il costo del viaggio: “Molti sono riusciti a raggiungere Cracovia in auto o in treno dalla Germania”, ha affermato. Per il Portogallo, molti gruppi diocesani hanno deciso di viaggiare in autobus per motivi di protezione del clima; l’aumento dei prezzi della benzina fa il resto. I costi per i pellegrinaggi della Gmg sono quindi questa volta tra gli 800 e i 1.500 euro. Anche gli organizzatori diocesani dei viaggi osservano il problema dei maggiori costi. Marianne Bauer è responsabile del viaggio per circa 300 giovani dell’arcidiocesi di Colonia, decisamente meno rispetto ai viaggi precedenti: “Partecipando al viaggio, viviamo sempre più una società a due classi. Ci sono giovani che non possono assolutamente permetterselo e ci sono famiglie che non hanno minimamente il senso del denaro”. Anche gli effetti della pandemia si pagano ancora: “Svolge ancora un messaggio subliminale il fatto che la Giornata mondiale della gioventù sia un evento di massa”, afferma Marianne Bauer di Colonia. Questo è esattamente ciò che ha portato a diverse cancellazioni nel gruppo della diocesi di Treviri dopo il fine settimana preparatorio. “Eravamo con 200 persone in una scuola e alcune persone hanno avuto attacchi di panico”, dice Christel Quiring. “A causa della pandemia, i giovani non hanno mai sperimentato nulla di simile e molti hanno detto: era troppo per me”. Con la normalità con cui le folle si riuniscono qui a Lisbona, è facile dimenticare quanto drasticamente la pandemia abbia lasciato il segno, soprattutto tra i giovani.