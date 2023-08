Gmg Lisbona: Rise Up, il dono del tempo al centro della prima catechesi dei giovani liguri. Mons. Ghizzoni, “usare bene il tempo”

(Foto Redazione)

Si sono ritrovate nella parrocchia di San José ad Algueirao-Mem Martins le diocesi liguri di Genova, Chiavari e Albenga per la prima catechesi “Rise Up” di questa Gmg. La prima catechesi si è concentrata sul tema “dare tempo” sul quale i giovani hanno condiviso e riflettuto a gruppetti prima di iniziare il dialogo con i vescovi presenti. Un momento di “fraternità e di scambio ricco” dal quale sono usciti diversi spunti e domande “sul valore del tempo come dono, l’ansia della fretta e come sapere vivere bene il tempo senza perderlo”. A tutte queste domande Mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia, ha risposto invitando “ad essere responsabili del dono del tempo, a vivere così come ci insegna Maria: per l’altro, per gli altri, per la società. Perdere tempo vuol dire intristirsi, usare bene il tempo vuol dire crescere e vivere nella gioia. Il Signore ci fa diventare padroni del tempo, e qui sta a noi avere la capacità di usarlo bene per la vita degli altri e la nostra”. Alla catechesi ha fatto seguito la Messa celebrata da mons. Piero Delbosco, vescovo di Cuneo-Fossano, e concelebrata da circa trenta sacerdoti tra cui il parroco della chiesa che ha ospitato i giovani. Nell’omelia, il vescovo ha rimarcato come “la vita vada vissuta pienamente, senza perdere tempo, con Dio che non vuole fare tutto da solo, ma aspetta la nostra risposta. Questo vuol dire che in qualche modo bisogna scuotersi, avere coraggio per ascoltare, per decidere, per giocare la propria vita: che cosa Dio si aspetta da me?”