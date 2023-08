Gmg Lisbona: gli appuntamenti di “A Sua Immagine” su Rai Uno

“A Sua immagine” racconterà la Gmg da Lisbona: le aspettative, i sogni, i desideri dei ragazzi italiani provenienti da 180 diocesi. Le telecamere del programma di Rai Uno, condotto da Lorena Bianchetti, porterà i telespettatori a conoscere i luoghi e gli appuntamenti con Papa Francesco. A sua immagine seguirà i grandi eventi di questa 37ª Giornata mondiale della gioventù che ha per tema “Maria si alzò e andò in fretta”. Documenterà l’accoglienza dei giovani a Papa Francesco e la Festa degli Italiani, in uno speciale che andrà in onda su Rai Uno venerdì 4 agosto alle 9.05. Sabato 5 agosto, alle 00.10, racconterà la Via Crucis presieduta dal Papa, con le testimonianze dei tanti giovani presenti. Nella giornata del 5 agosto si sposterà nel Parco Tejo di Lisbona dove trasmetterà su Rai Uno in diretta, alle 16, l’attesa dei giovani per l’incontro con Papa Francesco e, sempre in diretta, alle 21.15 la veglia di preghiera del Santo Padre con i giovani. Domenica 6 agosto, dal Parco Tejo, A Sua Immagine, con Lorena Bianchetti, racconterà i momenti più belli della 37ª Gmg.