Gmg Lisbona: Bassi (Fafce) al Sir sulle parole del Papa, “ci ricorda che non c’è politica vera quando si chiudono gli occhi di fronte ai problemi delle famiglie”

Vincenzo Bassi (Foto Fafce)

“Un discorso forte rivolto all’Europa: oggi Papa Francesco a Lisbona ha richiamato con forza l’Europa alla realtà. In un momento cruciale per il futuro del nostro continente, a meno di un anno dalle prossime elezioni europee”. Così si esprime al Sir Vincenzo Bassi, reagendo alle parole del Pontefice, pronunciate stamattina all’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, nell’ambito della Giornata mondiale della gioventù. “Il Papa ci ricorda che non c’è politica vera quando si chiudono gli occhi di fronte ai problemi reali delle persone e delle loro famiglie. Ed è chiaro che ‘la triste fase discendente della curva demografica’ è al cuore delle sfide per il futuro”.