Decimo anniversario Papa a Lampedusa: Bologna, il 2 luglio la commemorazione con i cardinali Zuppi e Ambongo Besungu

Domenica 2 luglio a Bologna, alle 9.30 a Villa Pallavicini (via Marco Emilio Lepido, 196), si svolgerà l’incontro internazionale “Per la sensibilizzazione sulla questione migratoria” organizzato da Fondazione Migrantes e Coordinazione nazionale per la Pastorale dei cristiani di lingua francese in Italia con il patrocinio della Conferenza episcopale italiana (Cei), del Simposio delle Conferenze episcopali d’Africa e Madagascar (Secam) e dell’arcidiocesi di Bologna. L’evento è organizzato in occasione della commemorazione del 10° anniversario del viaggio di Papa Francesco a Lampedusa. Oltre a testimonianze e alla presenza di ambasciatori dei Paesi africani presso la Santa Sede e di personalità politiche, civili e militari, vi saranno anche gli interventi di responsabili di Uffici della Pastorale migranti e Cooperazione missionaria, del card. Fridolin Ambongo Besungu, presidente del Secam, e del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, che concluderà l’incontro. Seguirà la concelebrazione eucaristica presieduta da Zuppi e animata dal coro delle Comunità cattoliche africane di lingua francese e inglese in Italia.

“Dieci anni fa Papa Francesco, a quattro mesi dalla sua elezione, si recò a Lampedusa – afferma don Luis Gabriel Tsamba, coordinatore nazionale per la Pastorale dei cristiani di lingua francese in Italia – a seguito di un naufragio che aveva ‘seppellito’ in mare centinaia di immigrati africani, finiti in fondo al Mediterraneo. Quella piccola isola, segno del mondo sofferente, è anche un faro, simbolo di speranza e coraggio di un’accoglienza fraterna per chi cerca una vita migliore”.

