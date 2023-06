Diocesi: Fano, tra stasera e domani torna il pellegrinaggio notturno sul sentiero Piergiorgio Frassati

Tra stasera e domani, nella diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, torna il pellegrinaggio notturno sul sentiero Piergiorgio Frassati giunto alla sua 18ª edizione. Il pellegrinaggio si inserisce nella settimana nazionale dei “Sentieri Frassati”. Questa “edizione della maggiore età”, che ha il suo apice nella santa messa all’alba sulla vetta del Monte Morcia, sarà particolarmente dedicata a legare i mari e i monti non dimenticando le tante vittime che giacciono in fondo al “mare nostrum”. “Anche loro cercavano di andare ‘verso l’alto’, ma hanno trovato la morte. Perché tutti possano andare ‘verso l’alto’– è l’invito degli organizzatori – dobbiamo trovare il coraggio di scendere, di diminuire, di perdere, di rallentare”. Il programma prevede alle ore 20.30 il ritrovo a Fonte Avellana, introduzione al pellegrinaggio e saluto di un monaco. La partenza è prevista per le ore 21.15 (Fonte Avellana – Forcella). Alle ore 22 “La sete”, 1ª tappa Forcella-Bocca della Porta; alle ore 23.45 “Il cammino”, 2ª tappa Bocca della Porta-Monte Schioppettino; alle ore 1.30 “Il riposo”, 3ª tappa Monte Schioppettino-Rifugio Valpiana; alle ore 4.30 “La sorgente” 4ª tappa Rifugio Valpiana-Monte Morcia; alle ore 5.29 “Al sorgere del sole” celebrazione dell’Eucaristia; alle ore 6.15 5ª tappa Monte Morcia-Pradel de la pozza-Monte Bambino-Cagli; alle ore 8.45 “La meta” nella cattedrale di Cagli e “Il ristoro”, la colazione offerta dalle mamme di Cagli. Chi vuole può recarsi autonomamente presso il rifugio Valpiana dove sarà accolto dalle 1,00 di notte. Da lì potrà unirsi al gruppo nel cammino verso Cagli.