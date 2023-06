Comece: on line il rapporto delle attività 2022. Fra i temi: povertà, pace, giovani, migrazioni, etica

È da oggi consultabile on line e scaricabile il rapporto delle attività 2022 della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece). “Il mondo ha bisogno di un’Ue forte come attore positivo sulla scena internazionale, che promuova la pace, la giustizia e lo stato di diritto”, scriveva il card. Jean Claude Hollerich, ancora presidente della Comece, quando a marzo il rapporto veniva messo a punto. Gli appelli alla pace e alla giustizia “fanno parte del nostro dovere di Chiesa”, scriveva ancora. A preoccupare i vescovi il “rischio di una povertà diffusa in Europa” e soprattutto l’“impatto psicologico dell’attuale grave crisi sui giovani”. Da qui l’impegno della Comece di ascoltare di più le loro voci con l’iniziativa della “rete giovani”, lanciata proprio nel 2022, per poterli “consultare a fianco delle attività dei vescovi”. Di questa esperienza si trova un resoconto nel rapporto, così come di tutte le attività della Comece, a partire dalle Giornate sociali cattoliche del marzo 2022, passando per le attività di dialogo con le istituzioni nel contesto dell’art. 17 del Trattato europeo, fino ai diversi ambiti tematici: migrazioni e asilo, etica, ecologia diritti fondamentali, azione esterna, libertà religiosa, solo per citarne alcuni. Il 2022 si è concluso per la Comece con un incontro della Presidenza con Papa Francesco a Roma, per un confronto sulla guerra in Ucraina e le sue implicazioni umanitarie, sociali, diplomatiche, geopolitiche ed economiche.