Diocesi: mons. Iannuzzi (Castellaneta), “ripensare il nostro modo di essere Chiesa partendo dal paradigma familiare”

Oltre trecento persone hanno partecipato al Convegno ecclesiale diocesano tenutosi presso la Parrocchia di San Nicola a Palagiano dal 26 al 28 giugno; oltre ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, erano presenti molti catechisti, membri dei Consigli Pastorali diocesano e parrocchiali, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, responsabili di associazioni e movimenti ecclesiali, e molti insegnanti di Religione cattolica.

Il convegno segna l’inizio del triennio pastorale dedicato alla famiglia; è stato – ha affermato il vescovo di Castellaneta, mons. Sabino Iannuzzi – “un convegno ecclesiale dedicato alla Chiesa che è famiglia di famiglie, che può soprattutto aiutarci a comprendere davvero quel senso di come dover ripensare il nostro modo di essere Chiesa proprio partendo dal paradigma familiare”. “Come diocesi di Castellaneta che nel discernimento ha scelto il tema della famiglia come un’attenzione particolare, proviamo a chiederci – ha affermato don Vito Mignozzi, direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano e moderatore del Convegno – come possiamo immaginare il nostro servizio alle famiglie, alle storie delle famiglie, come – camminando con le famiglie – la grammatica familiare può arrivare a caratterizzare anche il vissuto della nostra comunità”. Nel corso dell’ultima giornata di lavori – mercoledì 28 giugno – dopo aver accolto le sintesi dei tre ambiti di approfondimento, mons. Iannuzzi ha illustrato “Gli orientamenti per annunciare il Vangelo dell’amore alle famiglie della nostra diocesi”. “Certamente – ha aggiunto il presule – da questo Convegno ecclesiale la nostra diocesi manda un messaggio forte di accoglienza, di vicinanza, di prossimità, con l’invito a riscoprire insieme soprattutto la bellezza di annunciare il Vangelo che fa crescere sempre più la condivisione”.