Sanità: Policlinico Gemelli, il 3 luglio presentazione del “Giardino sei semplici” per la riqualificazione dell’area verde antistante il Pronto soccorso

Lunedì 3 luglio avrà luogo, presso la Hall Policlinico universitario A. Gemelli Irccs (ore 12), la presentazione del progetto “Giardino dei semplici” per la riqualificazione dell’area verde antistante il Pronto soccorso dell’ospedale. L’area verde avrà come finalità il sollievo e il benessere degli assistiti e degli operatori sanitari e sarà anche di supporto alla didattica per il Corso di laurea in Farmacia dell’Università Cattolica, campus di Roma, con l’obiettivo di sviluppare programmi sperimentali di botanica farmaceutica e chimica dei prodotti naturali.

“Il Giardino dei semplici nasce dal concetto del malato come un unicum corpo e anima su cui si fondano i valori cristiani di accoglienza, assistenza e ospitalità per il malato che erano alla base degli hospitales dei monasteri ovvero i primi Istituti di ricovero e cura pubblici della storia dell’umanità” anticipa Andrea Urbani, direttore Uoc Chimica, biochimica e biologia molecolare clinica del Gemelli. Il “Giardino dei semplici” deriva proprio dalla figura dello speziale (il farmacista moderno) che produceva le piante medicinali, appunto “i semplici”, per il sollievo delle patologie di tutti gli uomini compresi i più umili. Le piante medicinali, coltivate sin dall’antichità, “oggi destano l’interesse di medici e ricercatori che integrano le migliori evidenze scientifiche disponibili per lo sviluppo di approcci pratici sistemici, integrati e interdisciplinari (Evidence based practice) finalizzati ad adeguare i nostri percorsi assistenziali all’evoluzione dei bisogni di salute” conclude Urbani.

Sulla base di queste riflessioni, e valutando le necessità odierne, l’Istituto Giuseppe Toniolo ha deciso di proporre il progetto “Simplex ad salutem” (Simples for health) riprogettando, in accordo con il Gemelli e Roma Natura il verde antistante l’area del Pronto soccorso.