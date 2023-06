Diocesi: Susa, stasera Convocazione a Villa San Pietro guidata da mons. Repole

È stata indetta per la serata di oggi, venerdì 30 giugno, dal vescovo Roberto Repole la Convocazione diocesana per la Chiesa di Susa. L’incontro sarà ospitato dalle 20.30 a Villa San Pietro. “La Convocazione – viene spiegato in una nota – giunge a conclusione del cammino che le diverse realtà della diocesi segusina hanno intrapreso a partire dalla proposta dei ‘Germogli’ per l’ascolto delle comunità ed è una tappa importante del percorso di ripensamento della presenza ecclesiale sul territorio avviato un anno fa da mons. Repole”.

Dopo la preghiera iniziale, sarà il vescovo a presentare “Le linee portanti e i criteri del ripensamento della presenza ecclesiale”; seguirà l’illustrazione delle “Sintesi sui germogli per la Chiesa di domani” a cura di don Luigi Chiampo. Delle prime attuazioni parleranno don Michele Roselli relativamente alla formazione e don Daniele Giglioli rispetto alla Curia e alla presenza ecclesiale sul territorio. Mons. Repole traccerà poi le conclusioni.