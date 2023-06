Diocesi: Bolzano, il vescovo Muser in viaggio in Uganda

Lunedì 3 luglio una delegazione diocesana guidata dal vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, parte alla volta dell’Uganda. Il viaggio di una decina di giorni è organizzato dall’Ufficio missionario.

L’anno scorso l’Ufficio missionario diocesano ha sostenuto 177 progetti in oltre 30 Paesi del mondo e con 22 progetti l’Uganda è un punto focale del lavoro di Missio. Il programma del viaggio del vescovo nel Paese africano prevede diverse tappe, in cui verificare lo sviluppo delle iniziative avviate in collaborazione con la Chiesa altoatesina, che in Uganda ha molti buoni partner da anni: allo scopo saranno visitati cliniche, scuole, strutture sociali, edifici ecclesiastici.

Il vescovo e la delegazione altoatesina faranno il punto anche su diversi progetti agricoli, un progetto di riforestazione e l’iniziativa di formazione di ragazze ugandesi per diventare ostetriche e infermiere. Previsti inoltre gli incontri con due missionari comboniani altoatesini da anni in servizio in Uganda, padre Erich Fischnaller e padre Albert Rienzner. La delegazione diocesana farà ritorno in Europa il 12 luglio.