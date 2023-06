Ue: Europa digitale, Commissione adotta indicatori chiave di prestazione per misurare i progressi

La Commissione europea adotta gli indicatori chiave di prestazione (Icp) per misurare i progressi per gli obiettivi del Decennio digitale 2030. Lo comunica l’Esecutivo europeo pubblicando le linee guida su “come gli Stati membri dovrebbero lavorare per raggiungere gli obiettivi digitali”. Ogni indicatore misurerà i progressi Ue per “gli obiettivi di infrastruttura digitale, competenze, imprese e servizi pubblici”. I progressi compiuti saranno presentati nella prima relazione sullo stato di avanzamento del Decennio digitale, che sarà pubblicato dopo l’estate. Inoltre, gli Stati membri dovranno utilizzare gli indicatori per definire i loro impegni per perseguire gli obiettivi a livello nazionale. “Con il Decennio digitale 2030, insieme agli Stati membri abbiamo tracciato la rotta per la trasformazione digitale dell’Europa. È essenziale monitorare i progressi compiuti per rimanere sulla buona strada e realizzare collettivamente il futuro digitale che immaginiamo”, ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue, responsabile per un’Europa adatta all’era digitale, Margrethe Vestager. Infine, i Paesi Ue dovranno adottare le loro tabelle di marcia nazionali per gli obiettivi digitali entro il 9 ottobre.