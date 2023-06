Diocesi: Foggia, in serata l’arcivescovo Pelvi presiede in cattedrale messa per il 60° di ordinazione presbiterale di mons. Paciello, don Pesante e don Nardella

L’arcivescovo di Foggia, mons. Vincenzo Pelvi, presiederà nella serata di oggi, venerdì 30 giugno, in cattedrale, la solenne concelebrazione eucaristica in occasione del 60° anniversario di ordinazione presbiterale di mons. Mario Paciello, vescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, e di don Paolo Pesante e don Luigi Nardella.

I tre presuli hanno invitato confratelli presbiteri, diaconi e fedeli tutti a partecipare alla messa, con inizio alle 19, e “ad accompagnarli con la preghiera per la santificazione di tutti i sacerdoti e per il dono di nuove e sante vocazioni”.