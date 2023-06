Austria: oltre la metà dei pazienti ospedalieri nell’Alta Austria si sono curati nelle strutture degli ordini religiosi

I sette ospedali religiosi dell’Alta Austria hanno curato l’anno scorso più di 700.000 pazienti, 194.000 dei quali ricoverati. Ciò corrisponde al 52% dei pazienti ricoverati e al 47% dei pazienti ambulatoriali in tutta l’Alta Austria. Gli ospedali gestiti da ordini religiosi sono un pilastro del sistema sanitario dello Stato. Con 12.000 dipendenti, generano una produzione economica di miliardi. “Queste cifre sottolineano ancora una volta l’importanza degli ospedali religiosi per l’assistenza medica e infermieristica delle persone nell’Alta Austria”, ha affermato Peter Ausweger, amministratore delegato dell’Alta Austria Ordensspitäler Koordinations GmbH. Ausweger ha sottolineato la buona collaborazione degli ospedali degli ordini religiosi in termini di “migliore assistenza possibile ai pazienti e lo sviluppo congiunto di un sistema sanitario ben funzionante e forte in coordinamento con lo stato dell’Alta Austria”. Le strutture di formazione degli ospedali degli ordini religiosi aiuterebbero anche, tra l’altro, a reclutare urgentemente giovani professionisti nel settore infermieristico, in considerazione della cronica assenza di questa figura professionale soprattutto nelle istituzioni sanitarie pubbliche.