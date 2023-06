Nicaragua: Corte interamericana dei diritti umani ordina “il rilascio immediato” di mons. Álvarez

La Corte interamericana dei diritti umani, sollecitata in questo dalla Commissione interamericana per i diritti umani, ha ordinato mercoledì allo Stato nicaraguense di rilasciare immediatamente il vescovo di Matagalpa, mons. Rolando Álvarez Lagos, che si trova da più di tre mesi nel sistema penitenziario Jorge Navarro di Tipitapa, più conosciuto come carcere La Modelo, dopo una condanna a 26 anni e quattro mesi di carcere inflittagli dal sistema giudiziario del regime di Daniel Ortega. “La Corte interamericana dei diritti umani ha notificato oggi allo Stato del Nicaragua la Risoluzione sulle misure provvisorie adottate a favore di monsignor Rolando José Álvarez Lagos, vescovo di Matagalpa, con la quale ha ordinato il suo rilascio immediato”, si legge in un comunicato stampa della Corte stessa.

Nella sua risoluzione, la Corte ha rilevato che, con la detenzione di mons. Álvarez Lagos, si configurano una serie di fattori di rischio che impongono l’adozione di misure provvisorie, poiché egli si trova in una grave situazione di danno irreparabile alla sua vita, salute e integrità personale. L’organo giudiziario esige inoltre che lo Stato nicaraguense, mentre si svolgono le procedure amministrative necessarie per l’immediato rilascio di mons. Álvarez Lagos, “proceda a garantire un trattamento dignitoso attraverso l’accesso immediato ai servizi sanitari, ai farmaci e a un’alimentazione adeguata, nonché a facilitare i suoi contatti con i familiari e gli avvocati”.