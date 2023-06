Diocesi: Napoli, oggi pomeriggio un convegno sul servo di Dio don Agostino Cozzolino per far conoscere il carisma e le virtù particolari del “parroco santo”

“Un altro parroco verso la beatificazione e canonizzazione. È il servo di Dio don Agostino Cozzolino, sacerdote e pastore che ha lasciato un ricordo indelebile e un segno profondo del suo ministero nella comunità di Santa Maria della Neve a Ponticelli dove è stato amato in vita e venerato poi come un santo”. Lo ricorda una nota della diocesi di Napoli. “Il processo canonico è stato avviato da tempo e il postulatore della causa, don Pasquale di Luca, ne sta curando, con grande zelo e amore, il percorso canonico che è innanzitutto un percorso di fede e di lode a Dio per aver donato don Agostino Cozzolino alla diocesi di Napoli”, prosegue la nota. Ora, al fine di approfondire e far conoscere sempre più il carisma e le virtù particolari del “parroco santo”, il postulatore di Luca ha voluto promuovere, in sinergia con il primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Giovanni Cacace, un convegno che si terrà oggi, venerdì 30 giugno, alle ore 16, nella chiesa monumentale dei Pellegrini e al quale interverranno l’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, il vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana, mons. Antonio di Donna, l’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, e l’arcivescovo coadiutore di Taranto, mons. Ciro Miniero.