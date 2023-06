Ucraina: il Patriarcato di Venezia aiuta la ricostruzione del Seminario di Vorzel’ “per dare speranza alle comunità cristiane e serenità ai seminaristi”

Dopo le iniziative di accoglienza dei profughi, dopo l’erogazione della colletta diocesana per sostenere gli ucraini che vivono nel dramma del conflitto, dopo le iniziative coordinato tra Caritas veneziana e Caritas internationalis, il Patriarcato di Venezia ora procederà a compiere un segno concreto di vicinanza e di sostegno ad una realtà ecclesiale fortemente colpita dal conflitto. Avendo ricevuto attraverso delle donazioni da privati dei fondi per opere di carità, il Patriarcato ha deciso di destinare queste risorse per un intervento a favore dei cristiani in Ucraina. “Sentendo la diocesi locale e dopo diversi dialoghi tra il patriarca Francesco Moraglia ed il vescovo ausiliare di Kiev, al Patriarcato sono stati proposti quattro diversi progetti da sostenere”, spiega un comunicato. Tra questi si è optato così per il completamento della ricostruzione della cappella del seminario che ha sede a Vorzel’, piccolo centro urbano ucraino vicino a Bucha, nell’oblast di Kiev (a nord-ovest dalla capitale). Nell’aprile 2022 il seminario era stato colpito ben due volte dai missili russi e poi anche saccheggiato. Bucha è tristemente nota per essere stata teatro di massacri ed eccidi violenti a danno della popolazione civile da parte delle truppe russe.

Un teatro di morte nel quale, tuttavia, la comunità del seminario della diocesi latino-cattolica di Kiev ha continuato ad abitare. Sostenere la vita di un seminario è “un modo per dare speranza alla vita delle comunità cristiane e donare ai seminaristi ucraini la serenità di poter riprendere quanto prima una dimensione di vita comunitaria dignitosa e strutturata”, prosegue il comunicato. Il seminario non ha mai cessato di svolgere le sue attività e, grazie alla generosità anche di molti altri benefattori, ha organizzato in modo alternativo i corsi dei candidati al sacerdozio e le altre attività vocazionali. Ora, con questo contributo, sarà possibile realizzare e arredare la cappella, centro e “motore” spirituale della vita del seminario. Nel numero di Gente Veneta uscito ieri un servizio sulla donazione e alcune testimonianze sulla vita del seminario di Vorzel’ in questi mesi.