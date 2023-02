Vescovi Sardegna: consegnati i diplomi del corso “Turismo culturale e religioso”

Si è concluso ufficialmente, il 4 febbraio, con la consegna dei diplomi ai partecipanti, il corso di alta specializzazione sul Turismo culturale e religioso in Sardegna rivolto alle guide turistiche, religiose e ambientali, ma anche agli operatori della pastorale del turismo delle Diocesi sarde. Il corso è stato organizzato dalla Conferenza Episcopale Sarda (Ces) e dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, e patrocinato dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio. Alla consegna dei diplomi erano presenti mons. Antonello Mura, Vescovo di Nuoro e di Lanusei, presidente della Ces, don Mario Farci, Preside della Facoltà e Renato Tomasi, responsabile dell’Assessorato regionale del Turismo per questa iniziativa. Il percorso formativo si è articolato da ottobre a dicembre 2022 a Cagliari nella sede della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. L’équipe dei docenti, riferisce la Ces, ha lavorato in modo sinergico con l’obiettivo di qualificare l’offerta del turismo religioso in Sardegna per un nuovo modello di sviluppo sostenibile del territorio regionale. A completamento di questo percorso è stata richiesta l’elaborazione di un progetto turistico. Tutti i progetti sono stati valutati e approvati da una commissione apposita della Facoltà e rappresentano il valore aggiunto e il risultato concreto più evidente di questo corso. Gli studenti che hanno terminato il corso regolarmente, con la consegna della relazione, valutata positivamente, sono stati 34, di cui 27 guide turistiche e ambientali della Sardegna e 7 operatori delle Diocesi sarde.