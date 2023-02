Giornata del malato: Torino, oggi pomeriggio convegno e messa al Santo Volto

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato, dedicata quest’anno al tema “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”, nel pomeriggio di oggi, sabato 11 febbraio sono in programma a Torino un convegno e la celebrazione della messa.

Dalle 14, presso il Centro congressi Santo Volto, dopo l’introduzione a cura di don Paolo Fini, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, saranno proposte testimonianze dall’Ospedale pediatrico, dall’Hospice, dalla Rems (ex ospedale psichiatrico giudiziario) con il racconto di “Esperienze di servizio e vicinanza spirituale in ospedale”. Spazio poi all’intervento di fratel Luciano Manicardi, già priore della Comunità monastica di Bose, con il quale sarà possibile dialogare. Alle 17.30, presso la parrocchia del Santo Volto, l’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, presiederà la celebrazione eucaristica.