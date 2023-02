Giornata del malato: Vercelli, celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Arnolfo in cattedrale e all’Ospedale S. Andrea

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato, dedicata quest’anno al tema “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”, nella serata di oggi, sabato 11 febbraio, giorno in cui si ricorda la prima apparizione della Vergine Maria a Lourdes, l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo presiederà alle 18.30 in cattedrale la celebrazione eucaristica dedicata a tutti gli infermi. Nelle messe di domenica 12, poi, tutte le parrocchie della diocesi sono invitate a ricordare i malati. Infine, lunedì 13 alle 16, nella cappella dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli, si reciterà il rosario; a seguire la messa presieduta da mons. Arnolfo.