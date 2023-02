Giornata del malato: Novara, nel pomeriggio messa presieduta da mons. Brambilla all’Ospedale maggiore. Proposte per parrocchie e operatori

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato, dedicata quest’anno al tema “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”, nel pomeriggio di oggi, sabato 11 febbraio, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, presiederà una celebrazione eucaristica alle 15 nella chiesa di San Michele arcangelo all’Ospedale maggiore. La celebrazione sarà preceduta alle 14.30 dalla preghiera del Rosario.

Inoltre, per vivere nelle comunità parrocchiali la Giornata del malato, voluta da san Giovanni Paolo II nel giorno in cui si celebra la Festa della Madonna di Lourdes, l’Ufficio diocesano per l’Evangelizzazione ha preparato un sussidio per la preghiera meditata del Rosario. A questa si aggiunge anche una proposta formativa: per i parroci e i cappellani ospedalieri, i ministri straordinari della comunione, i vari gruppi parrocchiali e le associazioni di volontariato che si occupano si assistenza a malati e anziani, la diocesi mette a disposizione in formato video le lezioni di padre Arnaldo Pangrazzi, già docente presso l’Istituto internazionale Camillianum di Roma, su tematiche riguardanti la cura di malati e anziani. “Si tratta di un insieme costituito da 55 video, della durata di 18-20 minuti ciascuno, che – viene spiegato in una nota – affrontano il tema della umanizzazione della salute e dei luoghi di cura, della visita ai malati nelle comunità parrocchiali, delle competenze necessarie alla cura, dell’assistenza alle persone anziane, oltre alle tematiche legate alla malattia, alla morte e al lutto”.