Donne nella scienza: Univ. La Sapienza: a Roma un seminario con le ricerche delle giovani assegniste. Il 14 febbraio #GWB2023 in contemporanea mondiale

In occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza (11 febbraio), l’Università la Sapienza di Roma organizza, nella città universitaria (piazzale Aldo Moro 5) eventi dedicati al fine di promuovere e favorire una riflessione sulla presenza delle donne e delle ragazze nella ricerca e stimolare una visione critica sui pregiudizi e gli stereotipi di genere nel mondo scientifico. Oggi alle ore 9.30, presso l’Aula di Geografia dell’Edificio di Lettere, si svolgerà il seminario “Let’s talk about us” con l’obiettivo di scambiare idee e far conoscere le ricerche che le giovani dottorande, assegniste, ricercatrici di ambiti disciplinari diversi stanno portando avanti nell’ambito del loro percorso di studio e formazione. Martedì 14 febbraio, alle ore 9.30, presso l’Aula A dell’Edificio di Chimica “Stanislao Cannizzaro”, il Dipartimento di Chimica parteciperà alla Iupac Global Women’s Breakfast (#GWB2023), che si terrà in contemporanea mondiale in concomitanza con l’obiettivo di stabilire una rete attiva di persone di tutti i sessi per superare le barriere all’uguaglianza di genere nella scienza; per questo il tema del #GWB2023 è Breaking Barriers in Science. La Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza si celebra l’11 febbraio di ogni anno. È stata istituita il 22 dicembre 2015 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite con lo scopo di promuovere un accesso pieno e paritario alla partecipazione alla scienza per donne e ragazze.