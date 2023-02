Tratta di esseri umani: Talitha Kum, ieri il flash mob davanti a San Pietro

Foto @Margherita Simionati/Talitha Kum

Flash mob, ieri in via della Conciliazione, davanti a Piazza San Pietro, contro la tratta di persone. L’iniziativa è stata promossa in occasione della Giornata Internazionale contro la tratta di persone coordinata da Talitha Kum, la rete internazionale anti-tratta che conta più 3000 suore, amici e partner, e promossa dalle Unioni delle Superiori e dei Superiori Generali, in partnership con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il Dicastero della Comunicazione, la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, Caritas Internationalis, CoatNet, il Movimento dei Focolari, il Jesuit Refugee Service, l’Unione Internazionale delle Associazioni Femminili Cattoliche (WUCWO), The Clever Initiative, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, la Federazione Internazionale Azione Cattolica, l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci), il Santa Marta Group e molte altre organizzazioni in tutto il mondo. La Giornata ha il supporto del Global Solidarity Fund. Nel flash mob si sono esibite delle ballerine del gruppo di danza “Evolution Company of the Holy Dance” e il gruppo di giovani rappresentanti internazionali delle organizzazioni arrivati da tutto il mondo a Roma per una settimana di formazione e networking contro la tratta, durante la quale hanno anche incontrato Papa Francesco. Il Pontefice lo scorso mercoledì 8 febbraio ha anche inviato un messaggio in occasione della Giornata internazionale contro la Tratta, rivolto in particolare i giovani.