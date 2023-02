Giornata per la vita: Fidenza, domenica pomeriggio un convegno con la testimonianza di due medici. A seguire i vespri

Domenica 12 febbraio alle ore 15, presso il Centro interparrocchiale di San Michele a Fidenza, avrà luogo il convegno dal titolo “Dio ha creato tutte le cose perché esistano (Sap 1,14). La morte non è mai una soluzione”, promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia in occasione della 45° Giornata per la vita. Dopo la preghiera iniziale seguiranno, alle 15.30, la testimonianza sull’operato del medico ginecologo Giancarlo Bertolotti e quella sul medico degli ultimi, San Giuseppe Moscati. Dopo un momento di confronto conclusivo in stile sinodale, avrà luogo la recita dei vespri a cura del vicario per la Pastorale.