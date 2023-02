Diocesi: Vittorio Veneto, lunedì 13 febbraio intervento del card. Zuppi alla XX edizione della Settimana sociale diocesana

Dopo l’anteprima con il vescovo, vicario apostolico di Anatolia, Paolo Bizzeti di lunedì scorso, 6 febbraio, entra nel vivo la XX edizione della Settimana sociale della diocesi di Vittorio Veneto, sul tema “Avviare processi, più che possedere spazi”. Lunedì 13 febbraio, all’auditorium Toniolo di Conegliano è atteso l’intervento (ore 20.30) del card. Matteo Zuppi, presidente della Cei, che offrirà una riflessione sull’attualità della fede cristiana nel contesto culturale attuale. Mercoledì 15 febbraio (20.30) al teatro Ruffo di Sacile, Daniele Marini, sociologo, e don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio nazionale per la pastorale sociale, toccheranno invece il tema del lavoro, mettendone in luce criticità e opportunità. Infine, venerdì 17 febbraio, alle ore 18.30, presso il Duomo di Pieve di Soligo, messa in memoria del beato Giuseppe Toniolo, fondatore delle Settimane Sociali. Alle 20.30, al teatro Careni di Pieve di Soligo video-intervista ad Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, e intervento di Guglielmo Cevolin, presidente del Gruppo Studi Storici e Sociali “Historia”, sulla lettura geopolitica della realtà storica attuale; modera Paolo De Stefani.