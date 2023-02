Diocesi: mons. Checchinato (Cosenza), “ascolto, condivisione e accoglienza” del malato

“Fare volontariato è entrare nella dimensione del dono del tempo”. Lo ha detto questa mattina mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, celebrando in cattedrale la Messa con il mondo del volontariato e gli operatori sanitari, nella Giornata mondiale del malato. “Le organizzazioni di volontariato spendono il loro tempo prezioso per realizzare un progetto d’amore – ha detto il presule -. Ci sono delle situazioni in cui non possiamo fare nulla per aiutare in maniera concreta chi ci sta accanto: pensiamo a qualche malato grave che sta soffrendo molto. Ma questo non toglie che possiamo avere compassione, anzitutto con lo stare accanto, in un atteggiamento di accoglienza, ascolto, condivisione di chi ha bisogno”. Commentando il brano del Vangelo, mons. Checchinato ha sottolineato che “Gesù si fa compassionevole, entrando in una grande empatia con coloro che hanno bisogno, offrendoci uno stile e una motivazione grande per realizzare il volontariato. E voi siete la risposta ai bisogni e alle necessità di tanti”.