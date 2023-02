Vescovi Calabria: conclusi ieri a Palmi gli esercizi spirituali dei vescovi calabresi

Vescovi Cec a Palmi (Foto Cec)

Si sono conclusi ieri (dal 6 febbraio), presso il Centro presenza di Barritteri (Palmi) gli esercizi spirituali dei vescovi della Conferenza episcopale calabra (Cec). Al percorso di spiritualità hanno partecipato anche padre Giorgio Tassone, custode provinciale dei Frati minori Conventuali e padre Salvatore Cimino, superiore generale dei Missionari Ardorini. È il secondo anno che la diocesi di Oppido Mamertina-Palmi ospita gli esercizi spirituali dei vescovi calabresi. I presuli hanno ricevuto il saluto di don Silvio Misiti, responsabile del Centro Presenza di Palmi e sono stati accolti dal vescovo della diocesi di Oppido-Palmi, mons. Francesco Milito. I vescovi, si legge in un comunicato stampa della Cec, “hanno vissuto le giornate di raccoglimento e preghiera in un clima fraterno e cordiale che ha permesso loro di vivere pienamente la settimana di esercizi in prossimità dell’inizio della quaresima, riflettendo intensamente sulle relazioni umane di Gesù”. L’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e presidente della Cec, mons. Fortunato Morrone ha dichiarato: “Questo è il secondo anno che i vescovi della Calabria si ritrovano per ascoltare insieme e lasciarsi guidare dalla Parola del Signore. Anche i nostri vescovi hanno bisogno di ‘riposare’ un poco nella preghiera e nell’amicizia fraterna con il Signore e tra di loro”. Predicate da padre Ernesto Della Corte, biblista della arcidiocesi di Salerno, le meditazioni degli Esercizi spirituali, ispirate al Vangelo di Marco, hanno avuto per tema “Emozioni e Vangelo: vie di umanizzazione. Sulle orme di Gesù”.