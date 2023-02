Giornata del malato: Raiuno, domenica 12 febbraio messa in diretta dal Cottolengo di Torino. Presiede p. Arice

Foto Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino.

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato, domenica 12 febbraio la messa in diretta televisiva su Rai1 verrà trasmessa, a partire dalle ore 10.55, dalla Chiesa della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal padre generale p. Carmine Arice. Saranno presenti la superiora generale delle suore di S.G.B. Cottolengo madre Elda Pezzuto, il superiore generale dei Fratelli Cottolenghini fratel Giuseppe Visconti, insieme ad una rappresentanza di tutta la Famiglia Carismatica Cottolenghina. La regia sarà di Simone Chiappetta, il commento di Orazio Coclite. Si potrà accedere in chiesa entro le ore 10.30 fino ad esaurimento dei posti disponibili.