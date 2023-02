Diocesi: Imola, raccolta quaresimale per i terremotati di Turchia e Siria

La diocesi di Imola, facendo proprio l’appello della Cei per una colletta nazionale che si terrà in tutte le chiese italiane per la V domenica di Quaresima, 26 marzo, ha scelto di destinare la raccolta quaresimale di quest’anno ai terremotati di Turchia e Siria, Quanto raccolto potrà esser consegnato fisicamente in Caritas diocesana – dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, o sul conto corrente intestato alla Caritas diocesana: IT 60 H 05034 21001 000000249981 Cassa di Risparmio di Imola – Ag 1 (causale: raccolta quaresimale). Sarà premura della Caritas diocesana di Imola girare a Caritas italiana la cifra raccolta. La stessa Caritas Italiana già nelle primissime ore dopo il sisma ha donato 500.000 euro alle Caritas dei territori colpiti, che si sono subito attivate per l’accoglienza e il sostegno per le necessità più urgenti. “Come ci ricorda la Cei, – spiegano dalla diocesi – è importante che questa occasione non si riduca solamente a una raccolta di denaro, ma che diventi anche un’occasione di preghiera comunitaria, un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni terremotate”.