Giornata del malato: Schillaci (ministro Salute), “vicinanza a quanti soffrono”. Impegno per assistenza sanitaria sempre più efficace

Un messaggio di “vicinanza a quanti si trovano in una condizione di malattia e alle loro famiglie” è stato rivolto oggi dal ministro della Salute Orazio Schillaci in occasione della Giornata mondiale del malato. “È importante che i cittadini abbiano sempre più fiducia nella sanità pubblica – scrive il ministro -. Per questo, insieme agli operatori sanitari, siamo impegnati a far crescere il Servizio Sanitario Nazionale ponendo al centro la persona per garantire un’assistenza sanitaria in linea con i migliori standard di qualità ed efficacia”.