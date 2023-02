Giornata del malato: Cagliari, celebrazioni ed eventi in programma in diocesi

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato, dedicata quest’anno al tema “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”, nella diocesi di Cagliari, nell’ambito del Cammino sinodale, sono previsti diversi momenti, a partire dalla celebrazione eucaristica di domenica 12 febbraio. Sarà presieduta, alle 10.30 in cattedrale, dal direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della salute, don Marcello Contu. La settimana successiva (19 febbraio) alle 17.30, la cappella del Seminario arcivescovile ospiterà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi; a seguire lo spettacolo musicale nell’aula magna di via monsignor Cogoni, al quale parteciperà un gruppo di medici artisti componenti del gruppo musicale “Non solo Ippocrate – Clinic Music”. Infine, domenica 19 marzo, a Pimentel, visita al “Giardino di Lu” alle 9.30 e santa messa presieduta dall’arcivescovo alle 11.30 presso la parrocchia del paese.