Rai Tre: “Sulla via di Damasco”, nella puntata di domenica si parlerà di comunicazione della fede nella civiltà dell’informazione e del digital

Comunicare la fede nella civiltà dell’informazione e del digital. In compagnia dell’ospite, Massimo Bernardini, volto di Tv Talk ed esperto di televisione, domenica 12 febbraio, alle ore 7.30, durante la puntata di “Sulla via di Damasco”, su Rai Tre e RaiPlay, Eva Crosetta scandaglia il rapporto tra religiosità, media e social per scovare, tra le nuove tendenze, il cuore dell’uomo che cerca l’Assoluto. Una tematica che verrà affrontata con un testimone specializzato, giornalista, autore, conduttore, che si è definito “salvato” da alcuni incontri con la fede. All’inizio, il profilo di don Adolfo L’Arco, salesiano del sorriso, tra i primi a raccontare la fede in Tv con la storica rubrica di Raiuno “Il tempo dello spirito”. Segue l’intervista a don Davide Banzato che sui social e in televisione alterna evangelizzazione, percorsi di conoscenza e momenti di incontro nella sua Comunità di Nuovi Orizzonti. In appendice al programma di Vito Sidoti, un inedito ritratto musicale di Maria di Nazareth, tratteggiato con le note e le parole di grandi artisti, a cura del musicista Walter Muto. “Dietro le cose che ci sembrano più lontane da Dio – così Bernardini – c’è una domanda di senso che urla, perché quello che viviamo non ci basta”. Regia di Marina Gambini.