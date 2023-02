Editoria: Rogate Ergo, nel numero di febbraio si parla di 60 anni di liturgia

(Foto Rogate Ergo)

“60 anni di Liturgia”: si intitola così il numero di febbraio della rivista “Rogate ergo” dedicati ai “passi fatti dalla Chiesa in campo liturgico, e quelli ancora da fare”. Tema introdotto dal liturgista padre Cesare Giraudo, secondo il quale “spetta ai formatori degli attuali e futuri ministri tenere alta la dimensione sacrale della liturgia attraverso un insegnamento non solo rubricistico, ma soprattutto storico e teologico, che guardando alle liturgie d’Oriente aiuti a meglio comprendere la liturgia d’Occidente”. La rivista riporta alcune esperienze, come il Corso di formazione liturgica per operatori pastorali del turismo delle diocesi della Sardegna, e quello di Perfezionamento Liturgico Musicale (Coverlim), che fa capo alla Cei, rivolto a chi, da musicista, già coadiuva alle celebrazioni liturgiche. Spazio anche per ricordare il contributo che Benedetto XVI ha dato alla liturgia con l’esortazione apostolica Verbum Domini, nella quale il defunto pontefice spiega come la liturgia rappresenti l’ambiente vitale in cui si colloca l’origine e lo sviluppo della Sacra Scrittura.