A Sua Immagine: nella puntata di oggi Festival di Sanremo e incontro con Mariella Nava. Domani focus sul terremoto in Turchia e Suria

Nella puntata di oggi, in inda alle 16 alla vigilia della serata finale del Festival di Sanremo, Lorena Bianchetti e i ragazzi di “A Sua Immagine” incontreranno la cantautrice Mariella Nava. Con lei e i ragazzi del parterre parleremo ovviamente anche del Festival 2023, ma sarà anche l’occasione per ripassare i passaggi salienti della carriera di quest’artista straordinaria: dagli esordi come autrice per Gianni Morandi fino alle imprese più recenti con il progetto messo in piedi con le amiche e colleghe Rossana Casale e Grazia Di Michele (cui l’inviato Paolo Balduzzi chiederà di raccontarci “la loro” Mariella). Ma in puntata avremo anche occasione si approfondire l’intimità di Mariella, i suoi valori, le sue speranze e le sue paure, il suo dar voce agli ultimi e ai temi sociali che le sono valsi nel 2014 anche il titolo di Cavaliere della Repubblica. A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, accompagnato dai suoi ragazzi in viaggio per l’Italia. Questo sabato tappa a Napoli, alla scoperta dell’Ospedale dei libri.

La puntata domani sarà invece dedicata all’immane tragedia del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Migliaia di morti, un numero ancora incalcolabile di dispersi, feriti, senzatetto. Una tragedia che sta innescando a sua volta l’ennesima crisi umanitaria, oltretutto in zone – come la Siria – già duramente provate da una guerra che pare non finire mai. Ma come spesso capita, su ogni tragedia, germogliano anche segni di straordinaria umanità che capovolgono le leggi dell’odio, della violenza, delle contrapposizioni politiche. Lorena Bianchetti ne parlerà con il card. Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico in Anatolia, e con Paola Stopponi che sta coordinando gli aiuti che Caritas italiana sta inviando nelle zone più colpite.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa della Piccola Casa della Divina Provvidenza a Torino. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.