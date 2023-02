Giornata del malato: Bologna, domani pomeriggio il card. Zuppi celebrerà messa in cattedrale con la benedizione dei malati

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato, dedicata quest’anno al tema “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”, l’arcidiocesi di Bologna ha in programma per domani, domenica 12 febbraio, alle 15 nella basilica di San Paolo Maggiore, la messa presieduta dal cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi che, al termine, benedirà i malati. La celebrazione è proposta dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, il Centro volontari della sofferenza e la Sottosezione Bologna dell’Unitalsi. “Impegniamoci perché questa Giornata solleciti le nostre comunità diffuse in tutto il territorio ad una nuova consapevolezza. Stimoli l’urgenza a farci ‘prossimi’, ad aumentare le nostre frequentazioni dei luoghi dove i nostri fratelli e sorelle trascorrono il loro tempo, dove si consuma il dolore e la solitudine”, afferma Magda Mazzetti, direttrice dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, che aggiunge: “Sappiamo con certezza che è qui che il Signore abita”.