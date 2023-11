Università: Roma, a Sami Modiano la laurea honoris causa dal Campus Biomedico. Il 6 dicembre la consegna in occasione dell’apertura dell’anno accademico

L’Università Campus Biomedico di Roma conferirà la laurea honoris causa in Medicina e chirurgia a Sami Modiano, testimone della Shoah, per meriti umanitari e sociali. La consegna avverrà mercoledì 6 dicembre nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. All’evento, ospitato dalle 10 nell’aula magna dell’Ateneo, saranno presenti i ministri della Salute, Orazio Schillaci, e dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini. Modiano terrà una lectio magistralis in dialogo con Walter Veltroni.