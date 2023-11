Diocesi: Genova, venerdì 1° dicembre si festeggiano gli 80 anni della Fondazione Armo

Venerdì 1° dicembre la Fondazione Armo (Assistenza religiosa morale operai) celebra, a Genova, i suoi primi 80 anni di vita con un convegno che ripercorrerà questa lunga storia, iniziata nel 1943 per volontà del card. Pietro Boetto e continuata fino ad oggi.

Una storia che ha sancito il rapporto fra Chiesa e società civile: i cappellani del Lavoro a Genova sono presenti in aziende del settore pubblico, del Porto, dell’imprenditoria privata, e sono accanto ad oltre 30.000 lavoratori con la loro assistenza spirituale e morale.

Venerdì 1° dicembre, alle 9.30, alla Sala Quadrivium (piazza Santa Marta 2) il convegno “Chiesa, lavoro e città: 80 anni della nostra storia” racconterà come la storia dell’Armo sia pienamente radicata nella storia di Genova.

Il programma prevede alle 9.45 i saluti introduttivi di mons. Luigi Molinari, direttore dell’Armo; alle 10 la proiezione del video “80 e li dimostra”; alle 10.15 tavola rotonda con la partecipazione di Marco Doria, docente di Storia economica e industriale al Dipartimento di Economia dell’Università di Genova; card. Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova. Modera Massimo Minella, giornalista de La Repubblica.

Nel pomeriggio, alle 17.30, nella sede della Fondazione Armo (via del Molo 22) inaugurazione della mostra fotografica, che rimarrà allestita fino al 15 dicembre.