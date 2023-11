Papa Francesco: ai francescani, “uscire incontro al mondo”

“Questo giubileo possa essere per ciascuno il tempo di una rinascita interiore, di un rinnovato mandato missionario della Chiesa che chiama ad uscire incontro al mondo là dove molti fratelli e sorelle attendono di essere consolati, amati e curati”. È l’augurio del Papa, nella lettera inviata ai membri della Famiglia Francescana in occasione dell’VIII centenario dell’approvazione da parte di Papa Onorio III della Regola bollata dei Frati Minori redatta da San Francesco. “Per San Francesco il Vangelo è stato al centro della sua esistenza; e la Chiesa ne ha approvato il proposito, riconsegnandolo a lui e a tutti voi francescani come un testo che non esprime più soltanto l’intuizione spirituale di un fondatore, ma una forma di vita”, scrive Papa Francesco, secondo il quale “è urgente tornare al fondamento di un impegno cristiano e battesimale, capace di lasciarsi ispirare, in ogni scelta, dalla Parola del Signore: Cristo è il punto focale della vostra spiritualità! Siate uomini e donne che alla scuola apprendano davvero ‘regola e vita!”.