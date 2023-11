Burkina Faso: Unicef, più di 1 bambino su 10 sotto i 5 anni rischia di essere colpito da malnutrizione acuta a causa dell’insicurezza

L’Unicef avverte che in Burkina Faso l’insicurezza sta spingendo più di 1 bambino su 10 sotto i 5 anni verso la malnutrizione acuta in 22 delle 25 municipalità e località nelle regioni di Boucle du Mouhoun, Centro-Nord, Nord, Sahel, Est e Centro-Est, secondo un’indagine avviata a luglio 2023. “In tante regioni colpite dal conflitto, stiamo vedendo un incremento del numero di bambini gravemente malati che soffrono di malnutrizione acuta e hanno bisogno di cure salvavita. Questo livello alto dei tassi di malnutrizione ci ricorda il profondo costo umano dell’insicurezza”, ha dichiarato John Agbor, rappresentante dell’Unicef in Burkina Faso. L’indagine mostra anche che la situazione nutrizionale delle donne in gravidanza e in allattamento è altrettanto preoccupante, con tassi di malnutrizione acuta globale (Gam) che variano dal 2,5 al 9,9%. L’accessibilità limitata ad alcune località, la limitazione dei servizi in alcune strutture sanitarie e mercati alimentari e la scarsa disponibilità di infrastrutture idriche e igieniche, sono tutti fattori che contribuiscono agli alti tassi di malnutrizione acuta tra i bambini del Burkina Faso. Ad esempio, ad agosto 2023, il Ministero della Salute e dell’Igiene pubblica ha riferito che circa 778 strutture sanitarie erano chiuse o operavano a capacità minima, privando 3,6 milioni di persone di assistenza sanitaria e nutrizione. L’Unicef chiede maggiori finanziamenti flessibili, tempestivi e a lungo termine per soddisfare le crescenti esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Gli operatori umanitari e le forniture devono raggiungere in sicurezza i bambini e le famiglie più vulnerabili dove è urgente. “Continuiamo a portare avanti interventi vitali per prevenire la malnutrizione e l’assistenza nonostante le sfide logistiche e di sicurezza”, ha concluso Agbor.