Brasile: Cnbb, costituito un gruppo di lavoro in vista del Giubileo 2025. Mons. Fisichella in gennaio incontrerà i rappresentanti di ogni diocesi

In Brasile è nato un gruppo di lavoro per articolare le azioni nazionali in relazione al Giubileo ordinario 2025, convocato da Papa Francesco sul tema “Pellegrini della speranza”. L’arcivescovo di Goiânia e primo vicepresidente della Conferenza episcopale nazionale del Brasile (Cnbb), dom João Justino de Medeiros Silva, coordina il gruppo di animazione del Giubileo nel Paese. Per lui, la scelta del tema da parte di Papa Francesco rappresenta “la percezione di quanto sia importante la speranza nel tempo storico che stiamo vivendo”. Egli ritiene che la creazione di questo gruppo di animazione nazionale sia un segno dell’accettazione da parte della Chiesa brasiliana dell’appello del Papa.

“Per questa preparazione, ci sarà un incontro a Brasilia con il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella. Egli verrà da Roma per incoraggiare la nostra comprensione del Giubileo 2025 e anche per dare suggerimenti e dialogare con noi sulla base delle nostre esperienze ecclesiali”, annuncia l’arcivescovo. Per questo incontro, che si terrà il 29 e 30 gennaio 2024, ogni diocesi è invitata a inviare almeno un rappresentante per momenti di approfondimento e perché “possiamo così, insieme, in questa bella diversità che costituisce tutto ciò che è nazionale, per l’estensione del Brasile, possiamo creare un progetto, un programma che valorizzi tutti i settori della vita della Chiesa”.