Unitalsi: diocesi Genova, le celebrazioni per la “statio” in città in occasione dei 120 anni dalla fondazione

Quest’anno l’associazione ecclesiale Unitalsi compie 120 anni dalla sua fondazione. Per l’occasione si svolge in Italia fino al prossimo mese di marzo la Peregrinatio della statua della Vergine Maria, che viene portata in processione a Lourdes durante il flambeaux. La tappa ligure si svolge dal 30 novembre al 6 dicembre.

La Vergine Maria di Lourdes inizierà il pellegrinaggio in Liguria da Savona, Albisola Superiore e Varazze venerdì 1° dicembre per poi arrivare a Genova sabato 2 dicembre da dove ripartirà domenica sera per Chiavari. Nei due giorni “genovesi” la Vergine Maria sarà onorata attraverso un calendario intenso: dal santuario della Madonna della Guardia, per proseguire in 4 zone della città, andando nella parrocchia della Madre del Buon Consiglio di Voltri, nella parrocchia N. S. Lourdes di Campi, nella parrocchia di Santa Zita, nella parrocchia S. Siro di Nervi. Momento di grande gioia sarà la visita della statua pellegrina della Madonna di N.S. di Lourdes presso la nuova sede dell’Oftal di via Galata per la benedizione dei locali.