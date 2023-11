Libri: Roma, domani alla Lumsa la presentazione di un volume sulla “Praedicate evangelium”

L’Università Lumsa e la Scuola di alta formazione in Diritto canonico, ecclesiastico e vaticano organizzano domani, alle ore 14, presso una delle sedi della Lumsa (Via Pompeo Magno, 38) un incontro per la presentazione del libro di Stefano Rossano dal titolo “Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco” (Valore Italiano Editore 2023). L’incontro “ Evangelizzazione, Missione, Riforma. La Curia Romana nella cost. ap. Praedicate Evangelium di Papa Francesco” – spiegano gli organizzatori – costituirà l’occasione per una prima analisi dei principali contenuti della importante riforma del diritto canonico voluta nel 2022 da Papa Francesco, atto che incide sulla natura e il funzionamento interno della complessa struttura al servizio del Pontefice per il governo centrale della Chiesa universale. Dopo i saluti istituzionali di Nicoletta Rangone, presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, seguirà una breve Introduzione a cura di Paolo Cavana, ordinario di Diritto canonico e titolare dell’omonimo corso presso l’Università Lumsa, e gli interventi di due esperti della materia: Manuel Ganarin, associato di diritto canonico ed ecclesiastico presso l’ Università di Bologna, e mons. Amedeo Ruggieri, giudice del Tribunale interdiocesano del Vicariato di Roma, che si soffermeranno il primo sui principi e caratteri generali della riforma e il secondo sugli Organi di giustizia nella rinnovata Curia Romana. Sarà presente l’autore.