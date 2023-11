Formazione: Facoltà Teologica Sardegna, venerdì 1° dicembre l’incontro “Questa economia uccide?”

La Facoltà Teologica della Sardegna propone per l’anno accademico 2023-2024 quattro incontri di riflessione sul modello economico attuale. Il primo di questi appuntamenti, intitolato “Questa economia uccide?”, si terrà nell’aula magna della Facoltà venerdì 1° dicembre, alle ore 17. Dopo i saluti del preside della Facoltà Teologica della Sardegna, Mario Farci, interverrà Vittorio Pelligra, professore ordinario di Politica economica, Economia dell’informazione ed Economia comportamentale all’Università degli studi di Cagliari, introdotto da Giampiero Farru, presidente di “Sardegna solidale”.

Il tema dell’incontro verte in maniera critica sul modello economico attuale. Si tratta anzitutto di interrogarsi sull’insieme dei rapporti e delle conseguenze derivanti da questa economia moderna che non è più a servizio dell’umanità, ma la sfrutta per i suoi stessi fini tecnocratici: un’economia che, nelle parole stesse di Papa Francesco, non serve alla vita ma, al contrario, la “uccide” (Evangelii gaudium 53).

Riflettere cristianamente e teologicamente su una economia “malata” significa anzitutto comprendere, in un’ottica di salvezza alla luce del Vangelo, la genesi, le cause ma anche gli effetti di questa malattia. Tutti questi elementi, come in una spirale pervasiva, toccano degli aspetti solo apparentemente estranei all’economia, ma che di fatto sono meccanismi interni ad essa, quali l’informazione, la politica, l’ambiente e la società.

Questo evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Suor Giuseppina Nicoli, è accreditato nella piattaforma “Sofia” per la formazione dei docenti.