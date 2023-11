Papa Francesco: ai francescani, “sostenete e riparate la Chiesa”

“Vivete lo spirito della Regola nell’ascolto e nel dialogo, come il cammino sinodale suggerisce di compiere. Sostenete tenacemente la Chiesa, riparatela con l’esempio e la testimonianza, anche quando sembra costare di più!”. È la consegna del Papa, nella lettera inviata ai membri della Famiglia Francescana in occasione dell’VIII centenario dell’approvazione da parte di Papa Onorio III della Regola bollata dei Frati Minori redatta da San Francesco. “Per vivere gli insegnamenti del Maestro è necessario rimanere nella Chiesa”, raccomanda Francesco sulla scorta dell’esempio del santo di cui ha scelto di portare il nome. “In quel legame di obbedienza e riverenza al Papa e alla Chiesa di Roma, egli ha riconosciuto un elemento essenziale per la fedeltà alla chiamata e per ricevere Cristo nell’Eucarestia”, commenta il Papa: “Ecco perché dichiara senza esitare l’appartenenza imprescindibile alla Chiesa”.