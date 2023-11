Libri: Avellino, giovedì si presenta il romanzo “Come la luce dell’alba”. I fondi raccolti sono devoluti a un Centro per senza dimora

Giovedì 30 novembre, alle ore ore 17.45, al Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II, n. 6) si terrà un incontro sul romanzo “Come la luce dell’alba” (edizioni La Valle del Tempo). Relatori saranno don Vitaliano Della Sala (vicedirettore della Caritas diocesana di Avellino) e Paolo Siani (Fondazione Giancarlo Siani). Modera Gianni Colucci (direttore della redazione di Avellino de Il Mattino). Letture di Titti Pepi, attrice. Sarà presente l’autore.

Un romanzo che getta luce su un periodo storico (il post-colera, l’austerity e la campagna referendaria sul divorzio) cruciale per la nostra società e che sta appassionando e facendo discutere.

I fondi raccolti con il romanzo sono devoluti al Centro Buglione per i senza fissa dimora.

Il romanzo, ambientato nel ‘73-74 a Napoli (post-colera, austerity e dibattito sui limiti dello sviluppo, campagna referendaria sul divorzio), racconta la storia di un prete e di un gruppo di giovani che prendono le parti dei contadini del quartiere di Pianura sfrattati per costruire palazzi abusivi, affrontando dubbi, dilemmi, interrogandosi sulle loro vite e sulla società, compiendo scelte difficili.