Diocesi: Acireale, si espone l’abito artistico dedicato a santa Venera

Giovedì 30 novembre nel Palazzo di Città di Acireale verrà esposto l’abito artistico della fashion art designer Gisella Scibona dedicato a Santa Venera Vergine e Martire, patrona della diocesi e della città di Acireale.

Nell’antisala Galatea dell’aula consiliare, quindi, sarà possibile osservare il vestito di alta moda, in occasione della ricorrenza della Giornata della Città di Acireale che ricorda l’anniversario della denominazione di Città, avvenuta nel 2005. La manifestazione avrà luogo dalle 9 alle 18 per gli studenti, a seguire avrà inizio la cerimonia cittadina.

L’abito riporta l’opera “la gloria” del pittore settecentesco Antonio Filocamo, presente nella Basilica Cattedrale di Acireale e precisamente nella cappella della santa patrona. In quest’occasione di festa per la Città, quindi, sarà in mostra eccezionalmente nei locali del Comune. L’abito fa parte di una collezione di un trittico di vesti installato dentro una nicchia del campanile della basilica cattedrale di Acireale: “l’evangelizzazione” e “il martiro di Venera” completano la serie.