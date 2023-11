Cop28: card. Hollerich su annullamento viaggio Papa a Dubai, “penso stia soffrendo enormemente. La sua è voce profetica”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Penso che il Papa stia soffrendo enormemente per il fatto che non può partire. La voce del Papa ad un momento così importante del mondo è segno che il Papato di Francesco è importante. Anche se lui parteciperà in un altro modo, forse via Zoom, a questa conferenza di Dubai mostra l’importanza della parola del Papa. Lui ha una voce profetica in questo mondo”. Lo ha detto il card. Jean Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e relatore generale del Sinodo, commentando l’annullamento del viaggio di Papa Francesco alla Cop28 di Dubai, per motivi di salute.

Parlando ai giornalisti oggi a La Valletta a margine della Assemblea plenaria dei vescovi europei (Ccee), il cardinale ha aggiunto: “Tutti hanno dimenticato l’importanza del tema perché ci sono altre questioni. L’Occidente diventa più debole dal punto di vista politico internazionale ed economico. La gente è preoccupata. È difficile quando ci sono problemi davanti alla porta vedere che ci sono problemi a qualche metro di distanza molto più gravi di quelli che abbiamo ora. Il Papa ha questa forza profetica di vedere”. Ai leader mondiali riuniti alla Cop28, il Papa farà arrivare il messaggio della Laudate Deum. “Fate qualcosa”, queste, secondo Hollerich, saranno le parole del Papa. “Cessate di parlare soltanto. Fate qualcosa. È un compito e una responsabilità di fraternità umana”.