Televisione: Tv2000, domani “In Cammino” dedicherà la trasmissione alla Chiesa di Como

Domani, giovedì 30 novembre, la trasmissione “In Cammino”, in onda su Tv2000 da lunedì a venerdì, dalle ore 19.30 alle ore 20, dedicherà l’intera puntata alla Chiesa di Como e al percorso sinodale, vissuto prima a livello diocesano – con il coinvolgimento di centinaia di persone (sacerdoti, laici, religiosi, religiose) – e ora nel contesto del “Sinodo 2021-2024”, voluto da Papa Francesco su “Comunione, partecipazione, missione”, articolato in tre fasi: nazionale, continentale e mondiale. A raccontare questo percorso saranno Paola Oreggioni (in studio a Roma) e Paolo Bustaffa (in collegamento da Como): sono loro, infatti, che dopo aver partecipato attivamente al Sinodo diocesano, sono stati delegati a rappresentare la Chiesa di Como nella fase italiana del “Sinodo sulla sinodalità”. La puntata si completa con un servizio su “Casa Nazareth” di Como: mensa solidale e luogo dove, con il coordinamento e la presenza della Caritas, vivere attivamente la fraternità (con il coinvolgimento di centinaia di volontari, le esperienze per i giovani e molto altro). Tutto questo è germoglio dei valori del Sinodo. La puntata di “In Cammino” si colloca significativamente alla vigilia della ormai prossima visita pastorale ai vicariati, che avrà inizio a gennaio 2024 e che il vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, ha ufficialmente annunciato lo scorso 31 agosto, nella solennità di Sant’Abbondio: uno strumento, la visita pastorale, che vuole essere di aiuto, scrive il vescovo nella lettera di indizione, “ad avviare, nei prossimi mesi, quel movimento di conversione che ci fa avanzare verso le mete indicate dal libro sinodale ‘Testimoni di misericordia’, in particolare riguardo ai tre punti indicati come fondamentali: la missionarietà, la sinodalità, la ministerialità”.