Ue-Turchia: Commissione, “interesse strategico nel Mediterraneo orientale”. Tutela degli interessi dei Ventisette

La Commissione europea e l’Alto rappresentante per la politica estera hanno adottato oggi una comunicazione congiunta, di 18 pagine, sullo stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l’Ue e la Turchia, dando seguito al compito stabilito dal Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023. La comunicazione congiunta “si basa e aggiorna la comunicazione congiunta presentata dalla Commissione e dall’Alto rappresentante al Consiglio europeo nel marzo 2021. Delinea lo stato di avanzamento delle relazioni in settori chiave e formula raccomandazioni volte a far avanzare le relazioni in modo strategico e lungimirante, nell’attuale contesto geopolitico e di sicurezza in rapida evoluzione”. Così si legge in un comunicato diffuso a Bruxelles.

“L’Ue conserva un interesse strategico per un ambiente stabile e sicuro nel Mediterraneo orientale e per lo sviluppo di una relazione cooperativa e reciprocamente vantaggiosa con la Turchia”. Per perseguire questi sforzi, la Commissione europea e l’Alto rappresentante “raccomandano di compiere ulteriori passi verso un impegno costruttivo in settori chiave di cooperazione, in modo progressivo, proporzionato e reversibile, e sulla base delle condizionalità stabilite dal Consiglio europeo, pur rimanendo determinato a utilizzare gli strumenti e le opzioni a disposizione dell’Ue per difendere gli interessi comunitari e dei suoi Stati membri”.