A partire da domani, 30 novembre, tornano a Lugano le meditazioni ecumeniche per l’Avvento intitolate “Parola, musica, silenzio – 20 minuti per te”. L’iniziativa, promossa dalla Comunità di lavoro delle Chiese cristiane nel Canton Ticino e in collaborazione con vari gruppi ecumenici, si terrà in tutti i giovedì di Avvento (30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre) dalle 12.15 nella chiesa dell’Immacolata offrendo un’“oasi di meditazione e di spiritualità in pausa pranzo”.